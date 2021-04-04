«Незнакомка», «Прикуривающий» и «Девочка с зонтом» в это воскресенье принарядились.

БЧБ-скульптуры в Михайловском сквере. Фотофакт

Все фото TUT.BY

БЧБ-скульптуры в Михайловском сквере. Фотофакт

БЧБ-скульптуры в Михайловском сквере. Фотофакт

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