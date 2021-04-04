БЧБ-скульптуры в Михайловском сквере. Фотофакт

ГрамадстваЗдарэнніБЧБ-скульптуры в Михайловском сквере. Фотофакт 04.04.2021 в 20:56«Незнакомка», «Прикуривающий» и «Девочка с зонтом» в это воскресенье принарядились.Все фото TUT.BY Поделиться ссылкой:Мы есть в Telegram! Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram! Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50Новае на сайцеБЧБ-скульптуры в Михайловском сквере. Фотофакт 04.04.2021 в 20:56Начинается замалчивание важной для белорусов информации? Работникам запретили говорить об аварии... 04.04.2021 в 20:49Дырки в МКС космонавты замазали герметиком 04.04.2021 в 16:30«Фэйсбуку» осталось недолго: БРСМ хочет создать свою соцсеть 04.04.2021 в 15:27В Болгарии – парламентские выборы. Считать голоса будут машины 04.04.2021 в 14:55