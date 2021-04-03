Светлана Тихановская обратилась к международным лидерам с призывом выступить в поддержку Координационного совета.

Вместе со Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава КС она направила соответствующее письмо в международные организации и структуры, в том числе – ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США, Совет Европы, представительства иностранных государств в Беларуси.

В видеообращении Тихановская говорит о давлении и репрессиях, которым подвергались члены КС, и рассказывает о его представителях, которые находятся в тюрьме или вынуждены были покинуть Беларусь. Кроме того, сообщает политик, вносятся изменения в законы, против членов КС заводят уголовные дела, обвиняют в экстремизме и терроризме.

«Это не имеет ничего общего с работой, которую мы ведем. Все, чего мы хотим, – это мирное решение политического кризиса в Беларуси. Именно за это беларусы голосовали на президентских выборах 9 августа. И именно за это более 760 000 беларусов проголосовали на платформе «Голос», — отмечает Тихановская.

Она призывает международное сообщество поддержать Координационный Совет и инклюзивный диалог.

«Я создала КС для мирных переговоров, и все это время он действует исключительно в правовом поле. Поэтому я настаиваю, что репрессии в отношении его членов должны быть полностью прекращены», — резюмирует она.

«Мы никогда не ставили целью захват власти, не призывали к организации и подготовке действий, нарушающих законодательство Беларуси. Мы осуждаем любые насильственные акты, терроризм во всех его проявлениях, нарушения законности и прав человека. Мы возмущены голосованием депутатов Палаты представителей за принятие законопроектов, которые не отражают запрос общества и избирателей, служат инструментами репрессий и грубо нарушают основополагающие права, закрепленные в Конституции и Всеобщей декларации прав человека: право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности, свободу мнений, убеждений, объединений, мирных собраний и митингов, получение и использование информации», — говорится в сообщении Координационного совета.

«Преодоление политического кризиса в Беларуси возможно исключительно на основе достижения общественного согласия и примирения всех значимых в обществе позиций, мнений, убеждений и призывает к широкому гражданскому диалогу», — в очередной раз заявляют представители КС.

Напомним, вчера стало известно, что КГБ включил Светлану Тихановскую, Павла Латушко и еще 16 человек в список лиц, причастных к терроризму. В перечне указано, что все они, кроме Вячеслава Малейчука, обвиняются в покушении на акт терроризма (ч.1 ст.14 и ч.3 ст.289 УК). Малейчук обвиняется в покушении на акт терроризма и покушении на акт терроризма повторно (ч.1 ст. 14 и ч.1 ст.289, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.289 УК). Фигуранты дела объявлены в международный розыск. Подготовлены документы на экстрадицию Светланы Тихановской и Павла Латушко.

26 марта МВД сообщило о задержании мужчины (Малейчука), который готовил теракты в Минске и в воинской части в Печах. Сообщалось, что он получал инструкции от BYPOL. В отношении Светланы Тихановской и BYPOL было возбуждено уголовное дело о подготовке акта терроризма организованной группой.

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