Привившийся в январе российской вакциной «Спутник V» президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о подозрении на коронавирус.

“Я хочу сказать, что в конце сегодняшнего дня, после того, как температура повысилась до 37,3°C и небольшой головной боли, я провел тест на антиген, который оказался положительным», — написал он в Twitter.

По его словам, в данный момент он ждет ПЦР-теста, находится на самоизоляции, следует инструкциям врача и чувствует себя хорошо.

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где занимались разработкой вакцины, прокомментировали пост аргентинского лидера.

«Нам грустно это слышать. Спутник V на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена и имеется, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!», — написали представители НИЦ.