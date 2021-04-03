Представители инициативы уверяют, что базу телефонов пользователей «Голоса» украсть невозможно, поскольку платформа не хранит их и не распространяет персональную информацию, так как не обладает ей.

«Ваш номер телефона, попадая в «Голос», моментально хешируется (это значит, что, в отличие от закодированных данных, его невозможно раскодировать обратно). Таким же способом защищают пользователей в международных банках и компаниях с самыми высокими стандартами безопасности данных», — пишут представители платформы.

По поводу номеров телефонов, попадающих в спам-рассылки, команда поясняет, что они берутся злоумышленниками из открытых источников: соцсетей, открытых тематических чатов, взломанных каналов, комментариев под публикациями в Telegram-каналах, а также покупок на специальных «черных биржах» слитых ранее клиентских баз мобильных операторов, торговых сетей и т.д.

В случае получения спам-сообщения или звонка представители платформы советуют следующее:

не поддаваться на провокации, блокировать неизвестных отправителей;

не переходить по высланным неизвестными ссылкам;

информировать окружение о технической безопасности «Голоса»;

не реагировать на призывы в спам-сообщениях, поскольку пользователи платформы не нарушают закон.

«Сообщения от «Голоса» появляются в наших официальных каналах в мессенджерах и соцсетях, а также в чат-ботах. Мы не распространяем информацию сомнительного содержания через третьих лиц», — пишут представители проекта.

Они также рекомендуют позаботиться об информационной безопасности за пределами платформы и быть внимательными к характеру публикуемой в соцсетях или оставленной в открытом доступе информации. Команда уверяет, что сохранность и безопасность данных на платформе гарантирована и в базе «Голоса» никто не может быть рассекречен.