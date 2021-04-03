Лукашенко теряет лучших, но кто считает??? Лучшая пловчиха Беларуси продает свои медали для поддержки белорусов

Стартовая цена лота — 3 тысячи долларов. Торги закончатся 13 апреля.

Спортсменка пояснила, что хочет поддержать этим аукционом всех белорусов и зарядить их уверенностью в абсолютной победе, и поделилась историей полученной в 2012 году медали.

«После двух серебряных медалей на Олимпийских играх меня переполняла злость, потому что я знала, что способна на большее. Мотивация к победе на Чемпионате мира была невероятной. Я прилетела в Турцию с 200% уверенностью в своей победе, так как была в отличной физической форме. Перед заплывом я не чувствовала ни страха, ни волнения, я просто шутила и улыбалась, а через минуту побила свой личный рекорд, обошла своих конкурентов и получила прозвище «Ракета», — рассказала она.

«Черная лента, прикрепленная к медали (единственной в моей коллекции), как мне кажется, символизирует всех жертв и политических заключенных в Беларуси», — добавила спортсменка.

Средства от продажи лота она планирует перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, Александра Герасименя подписала открытое письмо спортсменов против беспрецедентного насилия силовиков во время разгона акций протестов против официальных итогов президентских выборов и множество раз открыто высказывала свое мнение о событиях в стране и действиях властей. В итоге ее детской школе плавания отказали в аренде бассейнов в Минске. Она уехала в Вильнюс и возглавила Беларусский фонд спортивной солидарности. В феврале министр спорта и бывший сотрудник службы безопасности президента Сергей Ковальчук озвучил свои подозрения в отношении известной пловчихи. Он посчитал подозрительным сокращение срока дисквалификации спортсменки и фактически обвинил Александру Герасименю в работе на иностранные спецслужбы, не приведя этому никаких доказательств. В марте стало известно, что спортсменка может лишиться пятнадцати соток в минской Веснинке и готового коттеджа, в суде рассматривается дело об «обнулении» всех решений чиновников.

2 апреля СК сообщил, что в отношении Александры Герасимени и экс-главы гандбольного клуба «Витязь-Леон» Александра Опейкина заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК: призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности, совершенные с помощью интернета или СМИ. В домах Опейкина и родителей Герасимени прошли обыски.