Соответствующее видеообращение выложено в YouTube-канале «Навальный LIVE».

«Если пациент не может попасть к врачу, то врачи сами приедут к нему», — говорит в ролике председатель профсоюза «Альянса врачей»*, признанного в России иноагентом, Анастасия Васильева. По ее словам, акцию планируется провести, если до 5 апреля включительно к политику не допустят его невролога и не выдадут необходимые для лечения лекарства.

Мероприятие планируется на 6 апреля, если до этого времени политику не предоставят качественную помощь. Об этом объявил заместитель председателя «Альянса» Сергей Рыбаков.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила директору ФСИН обращения адвокатов Навального и представителей гражданского общества о медпомощи. Это положительно характеризует Татьяну Москалькову, однако пока неизвестно, будет ли это иметь результат. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе. По его словам, в ситуации с Навальным надо искать малейшие пути, способные принести помощь, даже если надежды на это очень мало.

Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к нему врача. Оппозиционер жалуется на боли в спине и в ноге. ФСИН утверждает, что он получает всю необходимую помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».