Агне Билотайте посетила Друскининкайскую заставу Варенского пограничного отряда Службы охраны государственной границы, сообщает пресс-служба литовского МВД. Она ознакомилась с системой наблюдения за границей с Беларусью, инфраструктурой пограничного пункта на реках Райгардас и Швендубре, оборудованием для проверок, выслушала информацию о процедурах контроля, влиянии на них пандемии и транспортных потоках.

«Наша цель — безопасность внешних границ, особенно когда речь идет о контрабанде в Литву или незаконном пересечении государственных границ. Литва защищает не только свои внешние границы, наши службы охраняют границы всего Европейского Союза, поэтому необходимо обеспечить лучшую подготовку и всестороннее наблюдение за границами с использованием современных технологий», — сказала министр.

За последние несколько лет увеличились масштабы контрабанды сигарет. Основной поток проходит через границу с Беларусью – это около 97% от всего объема задержанной табачной продукции. За первый квартал 2021 года было задержано более 429 тысяч упаковок сигарет, за соответствующий период в прошлом году — 328 тысяч, выявлено 58 случаев контрабанды табачных изделий, в то время как в первом квартале 2020 года зафиксировали 92 таких случая.

Отмечается, что с введением мер наблюдения на государственной границе с Россией, где она проходит через Неман, практически отсутствуют попытки нарушения границы или контрабанды из Калининградской области. Использование систем видеонаблюдения называется одним из наиболее эффективных способов контроля государственной границы.

В 2020 году общий поток нелегальной миграции в/через Литву из-за ограничения передвижения в связи с пандемией снизился на треть: в 2020 году были задержаны 116 нелегальных мигрантов, в то время как в 2019-м – 167. На сегодняшний день наблюдается новый тренд — активизация нелегальной миграции из Беларуси. Основной причиной этого называется изменение характера сотрудничества с белорусскими пограничными службами из-за политической ситуации, что затруднило обеспечение надлежащей защиты государственной границы.

В настоящее время 61% внешних границ ЕС, то есть часть Литвы, контролируется инновационными технологиями погранконтроля: на 100% — это морские границы (119,65 км); 100% — внешние границы с Россией и 38,62% — внешние границы с Беларусью. В 2014–2020 годах на установку и обновление систем было выделено 47,84 миллиона долларов, из которых 32,3% — средства ЕС, 67,7% — бюджетные средства.

Литва имеет границу с Беларусью протяженностью 678,8 км. Общая протяженность государственной границы Литвы составляет 1763 км, из которых внешняя граница Евросоюза с Россией, Беларусью и морем составляет 1070 км.