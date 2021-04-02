«Вот наконец и пришло всеобщее признание. Значит мы на самом деле чего-то стоим. Сейчас у моих родителей дома проходит обыск», – написала Александра Герасименя лишённому аккредитации правозащитному центру «Весна».

Также стало известно, что сейчас обыск ведётся и в доме Александра Опейкина. Сам Александр находится не в Беларуси.

Сегодня Главное следственное управление Следственного комитета на сайте ведомства анонсировало возбуждение уголовного дела в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина.

«По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение „Белорусский фонд спортивной солидарности“, провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В частности, под давлением членов вышеуказанного „объединения“ из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства.

Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч. 3 ст. 361 (Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования».

Белорусский Фонд спортивной солидарности был создан в августе 2020 года. Его возглавила Александра Герасименя – заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года. Пост исполнительного директора фонда занял основатель гандбольного клуба «Витязь» Александр Опейкин.

Фонд поддержать атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.

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