«Народная Воля» пообщалась с одним из инициаторов такой общественной акции Сергеем Смирновым.

«Мы – обычные граждане Республики Беларусь, – сказано в преамбуле заявления инициативы по сбору подписей за изменение закона «О массовых мероприятиях». – Мы все разные, но каждый из нас ценит права и свободы другого и верит в светлое будущее».

– Сергей, объясните, как вы собираетесь действовать?

– Сначала сформируем инициативную группу по сбору подписей, в которую войдут неравнодушные граждане Беларуси. Затем зарегистрируем ее, подадим документы в ЦИК для получения официального статуса. Следующий шаг – соберем в течение месяца пятьдесят тысяч подписей, после чего законопроект направим в парламент.

– Как будете оформлять состав инициативной группы?

– На установочном собрании, затем документы пойдут в официальные инстанции.

– Как собираетесь обеспечить безопасность личных данных подписантов?

– Иметь доступ к личным данным членов инициативной группы будет только ограниченный круг надежных людей.

– Чего вы хотите добиться в принципе?

– Чтобы закон имел демократический характер. Право на свободу мнений и убеждений гарантировано гражданам статьей 33, а право на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования – статьей 35 Конституции Республики Беларусь. Однако в последнее время иметь собственное мнение, а тем более выражать его публично стало у нас опасным и наказуемым. Тысячи белорусских граждан привлечены к ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий по статье 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Десятки, а может и сотни – к уголовной ответственности за массовые беспорядки по статьям 293 и 342 Уголовного кодекса. Они оштрафованы, подвергнуты арестам, заключены под стражу. Наказывают людей за «не тот» флаг в своей квартире, за «неправильный» цвет одежды, за выход на улицу «не в то время». В свободной и демократической стране такого не может быть!

В заявлении инициативной группы говорится, от кого исходит главная угроза – «от государственных институтов, которые обязаны защищать своих граждан и гарантировать им реализацию прав и свобод как высших ценностей общества и государства». Общественные активисты надеются, что парламентарии обратят внимание на их инициативы и рассмотрят предложения в установленном законом порядке.

Публикация – из № 25 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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