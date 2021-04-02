Осторожно, ОМОН задерживает детей

В субботу, 27 марта, 14-летний минский школьник Иван Аскерко был задержан неизвестными в гражданском, когда по просьбе родителей поехал в магазин, чтобы забрать заказ, рассказывает REBENOK.BY.

Школьник утверждает, что по дороге в РУВД Московского района к нему применяли силу. Парень провел в отделении без родителей несколько часов и, несмотря на возраст, успел посидеть в «обезьяннике». На него составили протокол о мелком хулиганстве, теперь рассматривается вопрос о постановке на учет — специальная комиссия примет решение в ближайшие недели.

Подробности того, что пережил школьник, со слов его мамы Натальи — она дала интервью «Трибуне».

— 27 марта мне нужно было посидеть дома с двумя маленькими детьми — помимо Вани, в семье еще трехлетние двойняшки, они приболели. Муж Андрей был на работе, поэтому мы попросили Ваню, который сейчас на каникулах, съездить в район Грушевки в магазин, забрать изделие, которое нам сделали на заказ. По сути, что тут ехать: сел в метро на Уручье, где мы живем, по одной ветке доехал, магазин находится в паре сотен метров от «Грушевки». В общем, ничего страшного и тяжелого, особенного учитывая, что на тренировки он ездит сам (парень активно занимается футболом).

Поехал сын днем и, по моим подсчетам, где-то в 13:30 должен был вернуться домой. Но к этому времени он не объявился.

— Что произошло?

— После сын рассказал, что он спокойно дошел от метро до магазина на проспекте Дзержинского, забрал заказ, положил в карман чек, вышел на крыльцо, надел наушники. В это время к нему подошел какой-то неизвестный мужчина в штатском и без маски. Это, к слову, видели даже продавцы магазина, потому что события происходили прямо за витриной.

По словам Вани, этот мужчина схватил его за шкирку и сказал: «Ну все, тебе трындец!» Ваня одернулся, мол, кто вы такой, что вы делаете. Тут же подошел другой мужчина, они схватили моего сына и поволокли в стоявший неподалеку микроавтобус. Позже звонила сыну по телефону, но он постоянно сбрасывал. Естественно, не понимала, что происходит, начала волноваться, потому что такого никогда не случалось. Продолжила звонить, и через некоторое время Ваня стал недоступен.

Как оказалось, меня в его телефоне заблокировали эти силовики. Когда они посадили сына в микроавтобус, там оказались еще несколько омоновцев. Эти люди забрали у Вани телефон, начали смотреть в нем информацию. Но ничего крамольного там не оказалось, только какие-то футбольные вещи, спортивные группы и так далее. То есть, грубо говоря, Ваня, как говорят власти, в деструктивных телеграм-каналах не сидит и ничего противозаконного в телефоне не хранит.

Силовики сфотографировали Ваню на его же телефон и отправили снимок моему мужу. Андрей был на работе, а когда получил сообщение, вообще не понял, что происходит. Потом, как говорил супруг, он увеличил фотографию сидящего Вани и увидел испуганное лицо сына. Тогда понял, что что-то случилось […] Муж написал еще просьбу, чтобы не звонили жене, то есть мне. Он хотел сам во всем разобраться, забрать Ваню и вместе с ним вернуться домой, чтобы я не волновалась.

Связалась с Андреем и сказала, что не могу дозвониться до сына. Супруг лишь ответил: «Не волнуйся, с ним все хорошо, он скоро приедет домой». Оберегал меня, чтобы я не нервничала. Я вроде успокоилась, пошла укладывалась двойняшек спать и вижу, что звонит телефон — какой-то неизвестный номер. Слышу голос сына: «Мамочка, меня задержали». Я попыталась, как могла, его успокоить, чтобы и он не переживал. Как потом оказалось, этот звонок был из Московского РУВД, куда доставили Ваню. Телефон ему дала какая-то инспектор. Спустя два часа после задержания моему мужу позвонили из РУВД и сказали, чтобы он приехал и забрал сына.

— То есть в автобусе знали, что Ваня несовершеннолетний, но все равно повезли в РУВД?

— Да. Но у сына рост 185 сантиметров, он, откровенно говоря, не выглядит на 14 лет. Поэтому силовики, наверное, не поняли сначала, что он несовершеннолетний. Затащили в микроавтобус. Еще говорили, что его папе тоже ###### [конец], что приедут к маме и заберут детей. Ваня просил позвонить мне, но силовики не разрешали. При этом постоянно задавали один и тот же вопрос: «А что, твоя мама не на митинге, что ли?» Он отвечал, что мама дома с детьми.

Его привезли в РУВД и там, по словам Вани, между людьми, которые его задерживали, и сотрудниками РУВД произошел такой диалог: «Так как будем его оформлять? В телефоне у него ничего нет, в рюкзаке тоже ничего не нашли: ни флагов, ни наклеек. Давайте тогда оформлять его так, как решили по дороге — за непристойные жесты». В итоге Ване приписали нарушение статьи 19.1 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство» (оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от двух до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест).

Мой ребенок вообще не понял, что произошло. Ваня сказал, что если бы его сразу схватил ОМОН, то он бы хоть что-то сообразил, а так подошли неизвестные мужчины и потащили в микроавтобус, где сидели омоновцы в балаклавах.

— И в РУВД тоже не сразу отпустили парня, узнав, что он несовершеннолетний?

— Да, составили протокол о задержании, забрали все вещи, позвонили моему супругу и сказали, чтобы приезжал и забирал его в РУВД Московского района. Андрей полетел туда и забрал сына. При этом все вещи, в том числе телефон и рюкзак со всем содержимым, вернули.

— В отделении он сидел в каком-то кабинете?

— Нет, его сразу посадили в клетку, как говорят, в «обезьянник». Только спустя какое-то время выпустили и посадили в коридоре на стул.

— Чем все может закончиться?

— Ване грозит постановка на учет. Фактически за то, что оказался не в том месте не в то время. Но если комиссия по делам несовершеннолетних поверит нашим доказательствам, что Ваня невиновен, то решение милиции может быть отменено. И тогда сын останется, грубо говоря, «чистым». Если же не поверят, то поставят на учет со всеми вытекающими последствиями (контроль из школы, проблемы с поступлением в вуз), а родителям дадут штраф и постоянно будут наведываться инспекторы. Но к нам уже приходили представители детского садика, успокоили меня, сказали, что они в курсе ситуации и не стоит ни о чем волноваться, — мы на хорошем счету. Они написали характеристику на нашу семью, возьмем отзывы у соседей. Будет директор школы № 191, где Ваня учится, классный руководитель.

Футбольная школа Николая Мурашко на сына написала хорошую характеристику. Насколько знаю, Николай Мурашко будет присутствовать на заседании комиссии, позовем тренера Вани Алексея Ходневича. Будут показания продавцов из магазина. Обидно лишь, что нигде в том районе нет камер видеонаблюдения. Мы все облазили, пересмотрели. Если бы были камеры, доказать невиновность Вани было бы намного проще.

— Что говорит адвокат?

— По его словам, если бы это все произошло в человеческое время, когда законы в стране работали, тогда можно было бы не сомневаться, что все закончится благополучно. А сейчас адвокаты сами теряются: все настолько непредсказуемо… Консультировалась с другими юристами, и они говорили то же самое — сегодня все очень непонятно.

Тем не менее, мы намерены идти до конца, я вооружаюсь по полной программе. Не допущу, чтобы Ваню поставили на учет. И я, и супруг успокоимся только тогда, когда все благополучно разрешится. У меня все-таки есть надежда, что так и получится. Потому что на днях я встретилась с председателем комиссии, и она сказала, что и она, и ее коллеги настроены в пользу детей. Я понимаю этих людей. В комиссии сидят женщины, у которых тоже есть дети, и они понимают, что испытывают матери в подобных ситуациях. Так что надеюсь, что все будет хорошо.

— Как Иван чувствует себя сейчас?

— Ничего, вроде отошел уже. Конечно, он очень испугался, а сказал нам, что успокоился, когда мы, родители, его обняли. Он думал, что мы будем его за что-то ругать. В школу он сейчас не ходит, потому что каникулы, а на тренировки его отвозит мама парня, с которым он вместе занимается в ФШМ.

— Когда будет решаться судьба Ивана?

— В комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района мне сказали, что у них раз в две недели проходят заседания. Ближайшее — 1 апреля, но мы туда не попадаем, потому что нужно, чтобы пришли документы на Ваню, протокол из РУВД, потом все это надо изучить. Нам сказали настраиваться на 15 апреля.

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