Национальный банк Беларуси опубликовал результаты опроса об инфляционных ожиданиях населения. Он был проведен в марте 2021 года.

Регулятор проводит опросы и публикует их результаты с конца 2017 года. Ранее опрос проводился ежегодно в феврале, мае, августе и ноябре. В этом году первый опрос провели в марте.

Ощущаемый уровень инфляции в марте составил 12,9%. Он вырос в сравнении с ноябрем 2020 года на 1,8 п.п. В марте 41,4% респондентов считали, что цены выросли очень сильно (+5,6 п.п. к ноябрь), 40,2% были уверены, что цены выросли сильно (-2,6 п.п.). 16,3 оценивали рост цен как незначительный (-2,1 п.п.).

Ожидаемый уровень инфляции по итогам мартовского опроса также составил 12,9%, увеличившись в сравнении с ноябре на 1,6 п.п. 18,8% респондентов ожидали ускорения роста цен (-2,8 п.п. к ноябрю), 56,8% считали, что темпы роста цен сохранятся на текущем уровне (-2,8 п.п.). 21,1% были уверены в замедлении инфляции (+5,1 п.п.).

В марте 76,3% респондентов ответили, что сейчас неподходящее время для крупных покупок в кредит. Их доля снизилась на 0,8 п.п. в сравнении с ноябрем. 68,5% заявили, что сейчас плохое время для крупных покупок без кредита. Их доля снизилась на 0,3%.

Вместе с тем 40,7% опрошенных сказали, что не делали крупных покупок в последние три месяца. В ноябре таких было 37,2%.

21,5% респондентов в последние три месяца покупали бытовую технику, 16,9% назвали среди крупных расходов покупку недвижимости или вложения в ремонт, 16,1% — лечение, 12,7% — покупку или ремонт автомобиля, 11,4% — поездку за границу. 9,4% — покупку гаджетов.

В марте 59,8% белорусов считали, что сейчас плохое время для сбережений. Их доля выросла в сравнении с ноябрем на 0,7 п.п. 84,6% респондентов предпочитали хранить деньги в иностранной валюте. Их доля с ноября уменьшилась на 0,2 п.п.

Популярность депозитов в марте выросла. Банковские вклады назвали предпочитаемой формой сбережений 11,8% респондентов, что на 2,9 п.п. больше, чем в ноябре. Также увеличилась доля тех, кто предпочитает ценные бумаги. В марте таких было 7,2% (+1 п.п.).

Наиболее популярной формой сбережения остаются наличные. Их назвали 31,6% опрошенных (-3,2 п.п. к ноябрю). Вкладывать в недвижимость предпочитали 27% респондентов (-0,4 п.п.), в золото и драгоценности, страховки — 17% (-0,9 п.п.), другие формы сбережений назвали 5,4% (+0,6 п.п.).

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