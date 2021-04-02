В эти первые апрельские выходные в Минске состоится 20-й Belarus Fashion Week. На культовом подиуме будут представлены коллекции от дизайнеров и брендов Buter, Nelva, LSD Clothing, Minina_Style, Loverani, Natalia Korzh, Khmelenko for Parimatch, Davidova sponsored by Rexona, Totti Swimwear, T.Efremova powered by LG, Harydavets, пишет Belmir.by.

Задачи главного fashion-события сохраняются – показать потенциал креативных идей белорусских дизайнеров и дать старт новым именам в моде. А вот формат проведения адаптируется к новым требованиям и стандартам. Впервые презентации новых коллекций пройдут онлайн и будут доступны всем желающим к просмотру на сайте bfw.by и на экране ТРЦ Gallery Minsk. А в показах будут участвовать модели разного возраста, комплекции и уровня подготовки, в том числе победительницы конкурсов красоты разных лет.

В последние годы центральными фигурами на подиуме стали возрастные модели. Сейчас кутюрье все чаще делают ставки на красавиц 50 и даже 70+. Продолжительность жизни во всем мире увеличивается и современная мода просто не может быть ориентирована только на поколение «пепси». В показах на белорусской неделе моды также будут участвовать модели age plus.

Например, приглашение представить коллекцию витебского дизайнера Тамары Горидовец на подиуме получила и 57-летняя Татьяна Бределева, победительница международного конкурса Ms. & Mrs. Top of the World Classic 2020. В моделинг она пришла только пару лет назад. Это ее четвертый выход на подиум, и первый – на таком высоком уровне.

Одной из ярких тем на Белорусской неделе моды станет показ этической моды – коллекций, созданных из природных материалов – хлопка, льна, бамбука, шелка. Дизайнер Павел Кацевич покажет новую коллекцию своего бренда Key-to-art, созданную из хлопковых, шерстяных тканей, а также выработанных из крапивы или эвкалипта. Бренд Zanka представит коллекцию «Думкi» из натуральной пряжи и тканей с добавлением переработанных материалов. «Еду да таткi» – новые работы Татьяны Тур, для которых она выбрала земляные оттенки и натуральные ткани, чтобы рассказать историю про взаимосвязь человека и природы.

Также взрослые модели будут представлены в коллекциях дизайнера Татьяны Ефремовой, а у Ольги Барабанщиковой выйдут модели с животиками, так как Loverani создает одежду и для беременных. А на показе Davidova by Rexona выступят модели-тинейджеры вместе с молодыми девушками.

Основатель и руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова назвала главной особенностью этого сезона то, что все модные образы, представленные на подиуме, можно будет купить в магазинах и студиях брендов сразу же после показа.

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