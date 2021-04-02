Компания Casio представила смарт-часы GSW-H1000. Хотя Casio выпускает “умные” часы с 2016 года, это первое в своем роде устройство производителя в линейке защищенных часов G-Shock для спортсменов и экстремалов.

Новые часы работают под управлением операционной системы Wear OS компании Google. Массивный корпус часов надежно защищен от ударов и выдерживает погружение в воду на глубину до 200 метров, пишет The Verge.

Часы GSW-H1000 получили 1,2 дюймовый дисплей с разрешением 360*360 пикселей, который объединяет постоянно работающий монохромный LCD-экран для отображения времени и цветной дисплей для информации об активности владельца. Часы оснащены датчиком для отслеживания сердечного ритма, компасом, GPS-модулем, альтиметром, акселерометром и гироскопом. Программное обеспечение часов способно распознавать около 40 видов физической активности. Время автономной работы часов составляет примерно полтора дня в режиме использования цветного дисплея и почти месяц в режиме использования только монохромного экрана.

Новые часы Casio будут доступны в красной, синей и черной расцветках. Стоимость устройства в США составит 700 долларов.

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