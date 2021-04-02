Как студент Сергей Ширко «прошелся» по полякам

На прошлой неделе так называемые «белорусские патриоты» пикетировали в Минске посольства Литвы и Польши. Обошлось, конечно, без задержаний: акции были согласованы с Мингорисполкомом.

Среди активных «патриотов» оказался и студент четвертого курса Белорусского государственного технологического университета, член БРСМ Сергей Ширко, который держал плакат с надписью: «Польша – гиена Европы»… Что ж, он, как и все граждане, имеет право на свободу слова, на участие в общественных акциях. Интересно только, что в реальности привело его на пикетирование дипломатических миссий? Вот что он сказал в интервью государственной прессе, находясь непосредственно возле польского посольства:

– Нашей целью было высказать претензии польскому посольству и правительству в целом, чтобы они не лезли в дела нашей страны. У них сейчас своих забот хватает, и митинги проходят, вот с ними пусть и разбираются там. Вообще, много претензий у нас накопилось. Например, польское правительство до сих пор не признает воссоединение Западной Беларуси. Для них Гродно, Брест, Барановичи, Пинск и другие города – это всё территория Польши. Они даже рисуют в учебниках новые карты, где белорусские земли включены в состав современной Польши. Польское правительство покупает американское оружие, строит новые военные базы, размещает у себя натовские войска. И никто даже не пытается скрывать, что они (поляки. – Ред.) в определенный момент собираются воевать с Россией и Беларусью.

Подобные упреки в адрес страны-соседки доводится слышать из уст прожженных демагогов-пропагандистов высокого уровня, но чтобы вот так рубил с плеча студент столичного вуза – это, согласитесь, не может не вызывать определенных вопросов. И я решила встретиться с Сергеем, захотелось получить от него конкретные ответы. Если польское правительство «лезет в дела нашей страны», то нельзя ли, дорогой, подтвердить это реальными фактами? А что значит «польское правительство до сих пор не признает воссоединение Западной Беларуси. Для них Гродно, Брест, Барановичи, Пинск и другие города – это всё территория Польши»? Я читаю многие газеты, смотрю телевизор, слушаю на разных волнах радио, но не припомню, чтобы кто-либо из известных польских политиков говорил об этом на полном серьезе. В этом плане Варшава, кажется, не выдвинула Минску ни одной ноты.

А как не обратить внимания на такой пассаж студента Сергея Ширко: «И никто даже не пытается скрывать, что они (имеется в виду поляки. – Ред.) в определенный момент собираются воевать с Россией и Беларусью». Хотя слова и общие, но обвинение, согласитесь, серьезное. Правда, комсомольский активист и на этот раз не стал подтверждать свой вывод серьезными аргументами.

Нет, я все же решила встретиться с Сергеем и основательно потолковать с ним, как говорится, с глазу на глаз, почувствовать, чем молодой человек дышит, что в его голове. Созвониться с парнем смогла, а вот побеседовать, к сожалению, не удалось. Он категорически отказался, мотивируя тем, что после пикета и интервью, которое дал во время его проведения, услышал много нелицеприятного в свой адрес. «Отложим разговор на потом», – только и сказал Сергей.

Что ж, я подожду, а вдруг «активный патриот» созреет для ответов на мои вопросы. А пока читателям «Народной Воли» сообщу некоторые биографические сведения студента-четверокурсника Белорусского технологического университета С.Ширко. Родом он с Мядельщины. Его отец в агрогородке Княгинин занимается приемом металлолома. Мать – заведующая детским садом. От Мядельской районной организации РОО «Белая Русь» однажды была выдвинута председателем участковой избирательной комиссии.

Листая в сети печально известную «Черную книгу Беларуси», увидела в ней фамилию Сергея Ширко и прочитала не совсем приятную для него запись. Но не буду расшифровывать ее текст, оставлю это для беседы с самим Сергеем, если она когда нибудь состоится.

Публикация – из № 25 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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