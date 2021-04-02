Как мимолетные огорчения подчиняют себе настроение человека

Некоторые люди не могут в течение дня отойти от одной мелкой неприятности, а другие сравнительно легко забывают о незначительных проблемах. Ученые из Университета Майами обнаружили один из механизмов, объясняющих этот феномен. Их исследование опубликовано в JNeurosci.

«Большая часть неврологических исследований фокусировалась на том, как интенсивно мозг реагирует на негативные стимулы, а не на то, как долго он держится за них. Мы обратили внимание на то, как распространяется эмоциональная окраска одного события на остальные. Понимание биологических механизмов критически важно, чтобы понять связь между работой мозга, эмоциями и психологическим состоянием в течения дня», – объяснил Аарон Геллер (Aaron Heller) из Университета Майами, соавтор исследования.

Ученые проанализировали данные 52 человек, участвовавших в исследовании MIDUS, в котором за психологическим здоровьем участников наблюдали много лет. Они искали связь между тем, как люди оценивали свое эмоциональное состояние в течение дня и данными функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). В частности, исследователей интересовала активность миндалевидных тел участников.

Миндалевидное тело – часть головного мозга, которая играет роль в оценке опасностей и неприятных событий. Оно хранит память об эмоционально окрашенных событиях. Если неприятное событие случилось, то миндалевидное тело может оставаться активным, чтобы отреагировать на новые события – иногда полезно в опасных ситуациях. Но данный механизм гораздо меньше помогает, когда случилось что-то незначительное, например, чашка утреннего кофе опрокинулась на одежду.

Во время фМРТ участникам исследования демонстрировали различные изображения, которые могли вызывать позитивные или негативные реакции. У одних людей нервная активность в миндалевидном теле после негативных изображений сохранялась дольше, чем у других.

Данные фМРТ коррелировали с психологическим состоянием людей в течение дня. В течение одной недели участников ежедневно подробно спрашивали о том, с какими стрессовыми ситуациями они сталкиваются, какие положительные и отрицательные эмоции испытывают в течение дня. Более длительная активность левого миндалевидного тела после негативных изображений наблюдалась у людей, которые испытывают больше негативных эмоций в реальной жизни. У этих людей в целом было более негативное эмоциональное восприятие мира.

«Возможно, у людей с большей инерцией активности миндалевидного тела негативные моменты усиливаются или проецируются на несвязанные с ними события, которые затем принимаются с негативной оценкой», – пишут ученые.

На основании данных фМРТ ученым удалось спрогнозировать субъективное психологическое состояние небольшой группы участников исследования спустя семь лет после его начала.

«Это можно описать так. Чем дольше мозг держится за негативное событие, тем менее счастливым чувствует себя человек. Если обобщить, то мы обнаружили, что по длительности реакции на негативные стимулы можно предсказать более негативные эмоциональные ощущения. В свою очередь, это помогает предсказать, как человек идет по жизни», – сказала Никки Пучетти (Nikki Puccetti) из Университета Майами, соавтор исследования.

В дальнейших исследованиях ученые хотят проверить, связана ли длительная активность миндалевидного тела с риском развития депрессии или тревожного расстройства.

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