Футболистки «Минска» поддержали арестованную Ульяну Асаулу

Игроки женской команды «Минска» перед матчем чемпионата Беларуси с «Витебском» поддержали 18-летнюю футболистку Ульяну Асаулу, которая была арестована 25 марта за участие в акции протеста, сообщает Tribuna.

Спортсменку арестовали и осудили по ч. 1 статьи 24.23 КоАП РБ («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). Суд Фрунзенского района приговорил Асаулу к 13-ти суткам административного ареста.

Так Ульяна осталась вне игры на ближайшие матчи команды. Да и останется ли она в «Минске» после этого – большой вопрос.

Вратарь команды во время исполнения гимна Беларуси держала игровую футболку Асаулы с ее игровым номером «2». Эти кадры доступны на YouTube-канале АБФФ. Комментатор встречи никак не отреагировал на проведенную акцию поддержки.

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