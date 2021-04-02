В Париже задержали трех человек при попытке попасть на территорию президентского дворца, пишет газета Le Figaro. У одного из них был коктейль Молотова с горящей тряпкой, двое других снимали акцию на фото и видео. Мужчину с коктейлем Молотова задержали, когда он лез на ограду президентского дворца.

Источник в полиции сообщил журналистам, что жидкость в бутылке была безопасной. Ее владелец сказал, что он художник и не хотел совершать насильственный акт. Ему около 30 лет.

По предварительным данным, в бутылке было молоко. Своей акцией художник хотел сравнить западную озабоченность белорусскими событиями с таким “молочным коктейлем Молотова”.

Предполагается, что этот художник — белорус Алексей Кузьмич, покинувший Беларусь после августовских событий 2020 года. На своей странице в Фейсбуке он оставил открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В этом тексте Кузьмич критикует ненасильственное сопротивление и упоминает коктейль Молотова.

К посту он прикрепил ролик, где также фигурирует коктейль Молотова.

Кузьмич известен в Беларуси своими скандальными перформансами. Например, в августе 2020-го он пришел на избирательный участок в минской школе №44. Из кабинки для голосования перформер вышел в одной набедренной повязке, а на груди у него был прикреплен бюллетень с нарисованным фаллосом. После этого он стал посреди участка в позе креста.

После выборов молодого человека задержали. От преследования он уехал за границу.

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