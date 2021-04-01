За массовое увольнение работников уволили директора Минского молочного завода

В среду, 31 марта, появилась информация о массовом увольнении работников Минского молочного завода №1. Причина — договор о коллективной материальной ответственности, который нужно подписать тем, кто хочет продолжить работать на предприятии. По оценкам сотрудников, уволиться могло около 70 человек, «а может быть, и больше».

После этого руководство холдинга «Миноблмясомолпром», в который входит Минский молочный завод № 1, приняло решение освободить от должности гендиректора предприятия Дмитрия Главинского, которого обвинили в том, что он «потерял контакт с трудовым коллективом». Новому и. о. директора рекомендовали признать недействительным приказ о коллективной материальной ответственности и в индивидуальном порядке вернуть уволившихся работников, сообщает TUT.BY.

«На сегодня нами предложено новому и. о. директора признать недействительным данный приказ о коллективной материальной ответственности и, соответственно, увольнение работников. Тех работников, которые готовы вернуться, мы будем возвращать в индивидуальном порядке. Принимаются все возможные решения для возвращения максимально большого числа работников», — добавил гендиректор КУП «Миноблмясомолпром» Сергей Некрашевич.

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