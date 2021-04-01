Российский журналист Владимир Познер приехал в Тбилиси отметить 87-летие. Активисты и представители оппозиции вышли на акцию протеста у здания отеля, где он остановился. Они уверены, что в Грузию не может приезжать человек, который не признает ее территориальную целостность.

Акция протеста против приезда Владимира Познера прошла в Тбилиси 31 марта. Демонстранты, недовольные высказываниями телеведущего об Абхазии, собрались у здания гостиницы Vinotel Boutique Hotel, где остановился журналист.

Демонстранты считают недопустимым приезд в Грузию человека, который заявляет, что Абхазия не является территорией Грузии.

Участники акции протеста обесточили здание гостиницы, сорвав ужин Познера, и сообщили в инспекцию труда минздрава Грузии, что ужин проходит с нарушением действующего в Грузии с 21.00 комендантского часа, введенного из-за эпидемии коронавируса. В итоге гостиницу оштрафовали на 10 тыс. лари (≈ $3 тыс.).

Вскоре Познер и его гости вынуждены были переехать в отель Rooms, сообщил телеканал “Рустави-2”. Митингующие забросали этот отель яйцами.

Познер прилетел в Тбилиси вместе с 50 гостями, чтобы 1 апреля отметить 87-летие. В комментарии порталу “Новости – Грузия” он сказал, что уже третий год отмечает день рождения в Тбилиси и сейчас “приехал не говорить о политике”.

Утром 1 апреля телеканал “Рустави-2” сообщил, что Познер покинул Грузию раньше намеченного срока. Его вместе с гостями в сопровождении полиции вывезли из отеля на автобусе – протестующие забросали его яйцами.

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