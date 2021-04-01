В Минске нарушивший правила парковки водитель набросился на инспектора ГАИ, который принял решение об эвакуации автомобиля.

“30 марта в столичную милицию сообщили о Renault, оставленном на тротуаре по улице Неманской. ГАИ выехала на место – было решено доставить иномарку на штрафстоянку”, – рассказали в пресс-службе минской милиции.

Во время погрузки кроссовера Renault Duster на эвакуатор 45-летний владелец автомобиля порвал документы на эвакуацию, форменное обмундирование сотрудника ГАИ, а также ударил последнего кулаком в лицо, проинформировали в МВД.

Автовладельца доставили во Фрунзенское РУВД для разбирательства. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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