SpaceX оснастит корабль Crew Dragon прозрачным куполом

SpaceX планирует оснастить Crew Dragon прозрачным куполом для наблюдения и фотографирования. Как сообщает ITC, новость о планируемых изменениях в конфигурации корабля SpaceX Crew Dragon для гражданской миссии Inspiration4, запланированной на 15 сентября 2021 года, появилась в твиттере компании.

Так как в ходе миссии SpaceX Inspiration4 не планируется стыковка с Международной космической станцией, компания хочет заменить универсальный стыковочный механизм на прозрачный панорамный купол наподобие Cupola МКС, позволяющий наблюдать за Землей и делать фотографии. Стеклянный купол будет установлен под откидывающейся крышкой обтекателя капсулы Crew Dragon C207 Resilience и по словам Илона Маска позволит получить «самые космические» ощущения в полете.

Напомним, гражданская миссия Inspiration4 финансируется пилотом и миллиардером Джаредом Исаакманом, который уже объявил имена всех членов экипажа. Кроме самого Исаакмана в него войдут: 29-летная медицинская работница Хейли Арсено из Детского исследовательского госпиталя Св. Иуды города Мемфис (Теннесси, США); геолог, профессор Сиан Проктор, участвовавшая в процессе набора астронавтов NASA 2009 г, но не прошедшая финальный отбор; и сотрудник Lockheed Martin Кристофер Семброски, который выиграл место в благотворительный лотерее в пользу госпиталя Св. Иуды.

Напомним, что на текущий момент эта самая капсула C207 Resilience находится в космосе в составе миссии SpaceX Crew-1. Ее возвращение на Землю запланировано на 28 апреля 2021 г. А уже на 22 апреля 2021 г. намечен старт миссии SpaceX Crew-2 с капсулой C206 Endeavour и четырьмя астронавтами на борту (два NASA, по одному JAXA и ESA). Очевидно, что окончательное решение о переоборудовании C207 Resilience будет приниматься уже после посадки.

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