Политический обозреватель – о фильме «Операция КГБ «Манкурты» на БТ.

– Все шутят про спецрасследование ОНТ, типа оправдывают многомесячной спецоперацией свои провалы со слитыми прослушками и массандрой. Мне показалось, что это глубоко вторичный момент, – считает Артем Шрайбман. – Аудитория госТВ все равно не сильно переживала про сливы, а сторонники протеста ожидаемо не поверили в эти многоходовки задним числом.

А вот главным в этом «расследовании» было то, что оно само было 60-минутной психологической операцией контрразведки. Красной нитью через весь фильм шел мэсседж в адрес силовиков – если предадите нас, вас кинет этот польский пацан, а у нас вы, как этот капитан из генштаба, будете плакать под камеру и ждать своих 20 лет за измену государству.

Если руководство силового блока вынуждено идти и занимать час прайм-тайма на ОНТ, чтобы поработать с лояльностью сотрудников, не все так гладко в датском королевстве, а внутренние стимулы – как кнуты, так и пряники – плохо работают. Приходится пугать публично.

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