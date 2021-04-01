«Рок за Бобров» больше не боится пандемии

В прошлом году фестиваль «Рок за Бобров» должен был пройти 1 августа, однако в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки его перенесли на 2021 год. Сейчас организаторы феста на официальном сайте подтвердили свое намерение и заверили, что мероприятие состоится 7 августа на аэродроме «Липки».

Билеты купленные на отмененный в 2020 году фестиваль будут действительны. По словам организаторов, свое участие уже подтвердили Little Big, «Звери», «П*фильмы», Loona, Noize MC, «Пошлая Молли», J:Морс и VAL. Имя одного из главных гостей фестиваля пока держат в тайне.

Для посетителей «Рок за Бобров» будут организованы бесплатные автобусы, которые будут курсировать от станции метро «Борисовский тракт» до фестиваля и в обратном направлении. Простой билет стоит 39 рублей, а VIP — 79 рублей.

Поделиться ссылкой: