«Волна обращений, которые массово стали получать артисты в своих аккаунтах, мешает подготовке фестиваля», — так прокомментировали организаторы «Славянского базара» активность белорусов в социальных сетях. Напомним, люди пишут артистам, которые значатся в афише фестиваля, и просят не приезжать в страну в период политического кризиса.

Организаторы пишут, что фестивалю уже тридцать лет и все эти годы он остается верен девизу «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Подготовка к фестивалю начинается задолго до его начала, что позволяет собрать в городе различных артистов и коллективы.

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— На прошлой неделе мы объявили первых участников, которых приглашаем в июле в Витебск, на наш юбилейный фестиваль. Однако волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения. Полагаем, зрители и артисты ни в коем случае не должны быть оскорблены, ведь личный выбор каждого достоин уважения. Также действующим остается право Дирекции в любой момент вносить изменения в программу фестиваля, — отмечают организаторы в официальном аккаунте фестиваля в Instagram.

Кто отказался?

Среди тех, кого организаторы «Славянского базара» анонсировали в предварительной афише на сайте фестиваля, в частности, такие имена: украинские исполнители Maruv, Олег Винник, Элина Иващенко, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, звезда из Грузии Вахтанг Кикабидзе, российские артисты Стас Пьеха, Александр Буйнов, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, израильский джазмен Леонид Пташка.

После того как появилась программа фестиваля, витебляне и жители других городов Беларуси стали писать артистам в соцсетях и просить их не приезжать на «Славянский базар» — в связи с политическим кризисом в Беларуси.

Известно, что от участия в фестивале отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, украинская певица Maruv, белорусский певец Антон Табала (Homie). О своем неучастии в фестивале сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко.

«Славянский базар. Я действительно более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. До этого года, когда ситуация в Беларуси стала такой напряженной, что вряд ли песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам», — написал Мирошниченко в своем Instagram.

Кто приедет?

Глупостью назвал призывы проигнорировать «Славянский базар» Руслан Алехно. По его мнению, артисты должны быть вне политики. Правда, певец подчеркнул, что сам всегда поддерживал Лукашенко.

Позицию Алехно разделяет и многолетний ведущий фестиваля — российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

— Я много лет езжу на «Славянский базар», и приглашение мне присылает не президент Беларуси или его администрация, а оргкомитет фестиваля. И люди, которые его организуют, — это не только представители Республики Беларусь, это еще и представители России, Украины и многих других республик. Я каждый раз нахожусь там как дома. Мы прежде всего работаем для людей, а не для власти, — прокомментировал Губерниев Life ситуацию вокруг фестиваля.

Организаторы фестиваля надеются, что «массовые информационные действия в социальных сетях» не омрачат «встречу артиста и по-настоящему искреннего зрителя».

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