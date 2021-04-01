Новый штамм коронавируса при тестировании показывает отрицательный результат

Органы здравоохранения Франции сообщили об обнаружении нового варианта коронавируса, в случае которого тест на COVID-19 может давать отрицательный результат. При этом у пациентов присутствуют типичные для коронавируса симптомы.

Как сообщает “Медицинский вестник”, в ведомстве указывают, что первые результаты анализов не позволяют сделать выводы о повышенной опасности или заразности этой мутации.

Проводится ряд исследований с целью выявить, как новая разновидность SARS-CoV-2 реагирует на вакцинацию, а также антитела, которые появляются во время заболевания классическим вариантом коронавируса.

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