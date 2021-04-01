Вечером 31 марта на телеканале ОНТ рассказали об аресте подполковника КГБ и офицера Генштаба. Были показаны две части фильма “Операция КГБ “Манкурты”.

В фильме сообщается, что осенью 2020-го в КГБ был вычислен “предатель”, который собирался передать за границу секретные данные — подполковник Алексей Хралович. Его задержали и задействовали в оперативной игре с политэмигрантами.

Утверждается, что аудиозаписи нескольких людей из власти, которые в прошлом году были опубликованы, были постановкой (“следственным экспериментом”), о чём Хралович не знал. Далее с его помощью КГБ пытался выявить пути эвакуации из Беларуси людей, которым грозил арест — он договаривался о своей “эвакуации”. В результате за решётку попала группа людей, которая ему должна была помочь.

Также в фильме рассказали об аресте капитана Дениса Урада, который во время дежурства в Генштабе сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел министру обороны и отправил его одному телеграм-каналу.

Арестованным грозят длительные сроки заключения.

Поделиться ссылкой: