Мечтаете о собственном доме? А Министерство архитектуры – против

Министерство архитектуры и строительства планирует ужесточить требования к строительству домов и объектов на придомовой территории. Сейчас ведомство вынесло на общественное обсуждение проект указа «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории». Обсуждение проводится на Правовом форуме до 11 апреля.

Министерством архитектуры и строительства предлагается установить обязательное условие, что строительство одноквартирных, блокированных жилых домов и нежилых капитальных построек на придомовой территории будет вестись юрлицами, имеющим аттестаты соответствия 1-4 классов сложности, за исключением случаев строительства собственными силами.

Министерство считает, что при строительстве неаттестованными организациями либо ИП возникает много спорных вопросов по срокам строительства, качеству, выполнению обязательств, кроме того, практикуется отказ от заключения договоров подряда и иных.

Также проектом предлагается ужесточить сроки возведения объектов. Так, индивидуальный жилой дом будет необходимо ввести в эксплуатацию в течение пяти лет с даты регистрации прав на земельный участок. Срок установлен с учетом права на консервацию объекта на три года и без возможности продления такого срока.

Сейчас сроки строительства регулируются указом №87. В соответствии с ним, строительство дома должно быть завершено в течение 8 лет с учетом 3 лет консервации и возможности разового продления срока строительства исполкомом на 2 года.

Также указом №87 под завершением строительства понимается возведение дома под крышу без обязательства его ввода в эксплуатацию. Минстройархитектуры в проекте нового указа предлагает обязать граждан принимать объект в эксплуатацию в установленном проекте.

Если гражданин будет не в состоянии завершить строительство на новых условиях в срок, проект предоставляет ему право продать или иным способом провести отчуждение незавершенного объекта.

Требование о вводе в эксплуатацию дома в течение пяти лет установлено для участков, которые будут зарегистрированы после вступления указа в силу. Если регистрация была проведена ранее, то разработчики проекта предлагают установить более короткие сроки:

полгода для участков, зарегистрированных за пять и более лет;

год — за четыре и более лет;

два года — за три и более года;

три года — за два и более года;

четыре года — за год и более, до вступления указа в силу.

Покупатель объекта незавершенного строительства должен будет закончить его в течение трех лет с момента регистрации права собственности. Для наследников срок завершения строительства установлен в 3 года и 6 месяцев.

Если объект не будет завершен в срок, то ставка земельного налога для владельца участка будет увеличена в 100 раз. Авторы проекта в обосновании приводят пример расчетов повышенных налогов. Так, в Бресте за участок в 10 соток в 2020 году физлицо платило 54 рубля. Если ставку увеличить в 100 раз, то налог вырастет до 5400 рублей в год.

Министерство уверено, что более короткие сроки завершения строительства будут способствовать привлечению средств граждан в строительство.

Поделиться ссылкой: