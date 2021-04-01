Ровер Curiosity начал приближаться к впечатляющему горному образованию, которое ученые назвали Mont Mercou в честь горы во Франции, и делать снимки этой скалы.

Это скальное обнажение высотой около 6 м теперь запечатлено во всем своем величии на новом селфи, а также на паре панорам, пишет “Новое Время”.

Селфи показывает Curiosity перед Мон-Мерку с новой буровой скважиной неподалеку от образца породы, который получил название Нонтрон, — это 30-й образец миссии на сегодня.

Сверла Curiosity превратили образец в порошок, прежде чем направить его в инструменты внутри марсохода, чтобы научная группа могла лучше понять состав породы и то, что она может рассказать о прошлом Марса.

Французский Мон-Мерку расположен недалеко от деревни Нонтрон на юго-востоке страны. Команда выбрала для этой части Красной планеты прозвища, связанные с Нонтроном, потому что орбитальные аппараты Марса обнаружили нонтронит, тип глинистого минерала, который есть недалеко от Нонтрона в этом регионе Франции.

Селфи состоит из 60 изображений, сделанных с помощью сканера Mars Hand Lens Imager (MAHLI) на манипуляторе марсохода 26 марта 2021 года, в 3070-й марсианский день миссии. Они были объединены с 11 изображениями, сделанными Mastcam на мачте марсохода 16 марта 2021 года, в 3060-й марсианский день миссии.

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