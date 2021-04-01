В Беларуси 45,5% населения имеют на жизнь меньше 500 рублей в месяц, а свыше 1000 рублей – 8,7 %. Это данные Белстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в 2020 году. Как относиться к этим цифрам? Что они говорят об обществе, в котором мы живем?

Своим мнением по этому поводу с газетой «Белорусы и рынок» поделился председатель Белорусского независимого профсоюза Максим ПОЗНЯКОВ.

– Естественно, спокойно относиться к таким цифрам нельзя. На такие деньги не то что жить – выживать трудно. Тем более в теперешней ситуации, когда, несмотря на все неуклюжие попытки правительства удержать цены, они неуклонно растут. Достойно питаться, имея такие ресурсы, невозможно. А ведь помимо покупок продуктов питания, нужно еще оплачивать коммунальные услуги, есть и другие расходы. Так что данная статистика говорит лишь об одном: правительство довело страну до нищеты. Думаю, только такой вывод можно сделать.

При этом верхи преследуют только одну цель: сохранить власть в своих руках. Каким образом это происходит, мы все прекрасно видим. Заявления чиновников, о том, что в этом году они не допустят падения жизненного уровня, а реальные доходы населения увеличатся, – это дешевый популизм. Реализовать их обещания в нынешней ситуации нереально. Инвесторы все менее охотно идут в Беларусь, а Евросоюз и США постоянно вводят новые пакеты санкций. Мы видим, куда катится наша экономика. В большинстве случаев предприятия не компенсируют рабочим инфляцию, чтобы сохранить им реальную заработную плату. О росте заработной платы в долларовом эквиваленте и говорить не приходится.

Считаю, люди сейчас поставлены на грань выживания, и единственное, о чем они думают, как прокормить себя, как прокормить, обуть и одеть детей, то есть как обеспечить минимальные потребности. Конечно, такое положение вещей ужасно. Но говорить, что общество, молчаливо терпит, тоже нельзя. Мы же видели, что произошло после августа, какие огромные и долгие манифестации были. Но страх, наверное, до сих пор сковывает людей.

Трудно прогнозировать, что будет дальше. Думаю, когда холодильник победит телевизор, тогда, конечно, ситуация изменится. Наихудшее положение с доходами сейчас в сельской местности: там люди выживают за счет собственных хозяйств. В крупных городах, где есть промышленные предприятия, ситуация немного другая. Насколько правительству хватит ресурсов, чтобы выплачивать зарплаты на крупных предприятиях, я не знаю.

Сейчас получается, что только 8,7 % людей в стране являются двигателями экономики. Имея 500 рублей в месяц, в кафешки и кинотеатры не сходишь, тут бы самых дешевых продуктов купить. Количество и популярность секонд-хендов тоже показывает, что у людей нет денег, чтобы купить нормальную новую одежду. Все это печально.

Защитить рабочих в стране практически некому. Федерация профсоюзов Беларуси не исполняет свои функции: это винтик государственной управленческой машины. Федерация предназначена лишь для того, чтобы контролировать рабочих на своих местах и не допускать забастовок, протестов и выступлений трудящихся. Независимых профсоюзов в Беларуси мало, и они слабые, потому что постоянно находятся под огромным прессингом власти.

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