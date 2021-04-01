Совет министров прорабатывает вопрос ответных точечных санкций в отношении стран и компаний, которые предприняли недружественные шаги в отношении Беларуси. Приведет ли это к дефициту отдельных товаров на полках магазинов?

В отличие от России, которая ввела масштабные ответные санкции против продукции из целого ряда стран, Беларусь будет действовать точечно и аккуратно.

«К сожалению, западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь в ситуации. Тем самым оказывают давление на страну. Мы будем действовать в ответ очень точечно и останемся в этом плане гораздо более чистоплотными. Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики”, – заявил премьер-министр Роман Головченко.

Можно не сомневаться, что именно так и будет, но вовсе не потому, что мы не хотим «махать дубинкой». Хотим, и даже очень. Просто в отличие от России, мы не можем себе такого позволить. Белорусская экономика слишком зависима от внешнего рынка, если неудачно махнуть – последствий потом не оберешься. Именно поэтому правительство и будет действовать аккуратно и точечно. Итак, чего может лишиться белорусский покупатель в скором времени?

Непродовольственные товары

Ответные санкции априори уже введены, только после принятия постановления правительства их уже будут называть своим именем, а не придумывать различные смешные основания для запрета. Так в Беларуси уже прекращен импорт автомобилей Skoda Rapid – одной из самых популярных марок в стране. Спустя несколько лет белорусский Госстандарт вдруг обнаружил, что на авто фары не те, экологический класс не тот, и даже количество дверей другое. А что это совпало с отказом Skoda в поддержке проведения в Беларуси чемпионата мира по хоккею – это просто случайность.

Из этой же обоймы (компаний, которые отказались поддерживать ЧМ-2021) вылетели масла Liqui Moly, а также косметологическая продукция Nivea. И хотя последних еще можно найти на прилавках белорусских магазинов, их ассортимент тает на глазах.

Можно не сомневаться, что все три компании попадут в санкционный список Совмина и тогда вся их продукция исчезнет с белорусского рынка.

Также среди претендентов на отчисление можно назвать ряд европейских брендов одежды. И хотя конкретно компании не высказывались против Беларуси, их страны активно содействовали введению европейских санкций. Важную роль тут также будет играть лобби Беллегпрома, чьи предприятия сегодня едва дышат, зажатые в тисках пандемии коронавируса и жесткой конкуренции. В первую очередь под запрет попадут польские бренды, коих немало. Возможно, не все сразу, но все же… И конечно же коснется это не только бутиков и магазинов в торговых центрах, но и предпринимателей, которые затовариваются в Белостоке.

Европейская обувь также в кандидатах на выбывание, тем более что обувное белорусское лобби будет этому только радо.

Продовольственные товары

Среди наиболее вероятных кандидатов на выбывание – европейская молочка. В первую очередь сыры. В последнее время Беларусь очень многое сделала для развития сырного производства и чужие товары на нашем рынке, тем более из недружественных стран, нам точно не нужны.

Почти наверняка первыми исчезнут литовские сыры, коих в Беларусь в последнее время поставляется очень много.

За сырами с прилавков, скорее всего исчезнет и мясная продукция из Литвы и Польши, которая у нас довольно популярна, хоть объемы импорта и не велики.

Овощи, фрукты и ягоды. Беларусь очень много импортирует овощей, фруктов и ягод из Европы. Особенно из Польши. Здесь среди главных претендентов на выбывание можно было бы назвать польские яблоки, но вряд ли их тронут. Дело в том, что польские яблоки в большом количестве реэкспортируются в Россию под видом белорусских. В результате чего Беларусь вошла в топ-30 крупнейших экспортеров яблок. Этим подрабатывают даже сельхозпредприятия. Но основной объем реэкспорта, как обычно, приходится на близкий к власти коррупционный бизнес. Ему сейчас и без того туго, поэтому здесь резать под корень Совмин точно не станет. Из данного сегмента, скорее всего, выберут лишь ту продукцию, которая составляет конкуренцию белорусской и объем реэкспорта в Россию которой не так велик. Например, томаты.

На горизонте уже маячит сезон клубники. В прошлом году ее активно импортировали из Польши и Украины. Если Совмин успеет принять постановление к началу сезона, клубника может стать основным претендентом на выбывание. Особенно в свете того, что мы и своей много выращиваем, и конкуренты из недружественных стран нам тут не нужны. Также мы можем не насладиться в полной мере черешней. Ее может спасти для нас полное отсутствие конкуренции внутри страны.

Довольно много из Европы в Беларусь импортируется морепродуктов. Однако вряд ли можно ожидать тут тотального запрета. Во-первых, белорусским производителям (в том числе и государственным) нужна европейская рыба. Во-вторых, альтернативы этой полезной продукции у нас нет. Скорее всего, здесь стоит ожидать того самого точечного удара. Например, норвежский лосось больше всего употребляют те самые белорусские «буржуи», которые летом 2020 года показали себя не с лучшей стороны. Тут, как говорится, сам Бог велел, или тот, кто выше Бога.

Частичные ограничения могут коснуться и импорта масла из Украины и стран ЕС. Его в прошлом году ввезли более 116 тыс. тонн. Спрашивается, зачем ввозили, когда свои масла есть? Да, в основном рапсовые, но это не важно.

Услуги

Пожалуй, это самая загадочная категория. Ведь помимо литовских терминалов, от которых мы уже вроде как отказались, почти ничего на ум не приходит.

Но об услугах было сказано отдельно, значит, кого-то на прицел все же взяли. На ум здесь прежде всего приходят европейские, в том числе литовские туроператоры. Эта отрасль серьезно просела во всем мире, в том числе и в Беларуси, поэтому подчистить рынок от недружественных будет самое то.

Кроме того, Польша является самым крупным перевозчиком Европы. И хотя на нашем рынке они почти не представлены, ввести запрет и тут можно. Хотя бы ради того, чтобы хлопнуть дверью.

Но будем надеяться, что терминалами дело и закончится.

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