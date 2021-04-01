Четырехкратный чемпион мира по футболу — команда ФРГ со счетом 1:2 уступила Северной Македонии в домашнем матче отбора на мировое первенство 2022 года.

Счет был открыт в самом конце первого тайма (45′) ударом северомакедонского игрока Горана Пандева.

Подопечные Йоахима Лева отыгрались, когда Илкай Гюндоган точно пробил пенальти (63′).

За пять минут до конца игры (85′) немцы пропустили гол от Элифа Элмаса.

Северная Македония находится на 65-й строчке рейтинга лучших сборных планеты. В отборах к ЧМ Германия не проигрывала 20 лет, или 35 встреч подряд.

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