Дуэт VAL не в шутку поженились

Лера Грибусова и Влад Фрайман поженились 1 апреля. Для кого-то это день юмора, а для дуэта VAL – начало новой жизни, семейной. Участники дуэта выложили фото из ЗАГСа. Они решили узаконить отношения, которые длились 5,5 лет, сообщает kp.by

– Поздравляем! Желаем любить друг друга 100 лет! Это же не шутка со свадьбой?

– Нет, какие шутки, – рассмеялись ребята. – У нас все важные события происходят в начале месяца, первого числа. Традиция уже! Начали встречаться 1 декабря, 1 мая выпустили песню, 1 октября было предложение. Хотели сходить в ЗАГС 1 мая, но в стране выходной. Ну а сегодня такой прекрасный день, четверг, все ЗАГСы разводят, ну а мы решили пожениться!

– Будет по этому поводу песня?

– Пока не думали, – говорит Лера.

– Будет, и очень скоро, – уверенно сказал Влад.

Поделиться ссылкой: