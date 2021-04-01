Даже существование в кредит не всем по карману

Больше месяца назад сервис «Е-доставка» предложил оформлять покупки в кредит. Двое читателей Onliner попытались воспользоваться услугой, но это оказалось не так просто. В первом случае привезли продукты в кредит, а потом попросили оплатить заказ самостоятельно. Второму читателю изначально отказали в кредите, но на этом приключения не закончились.

Андрей сделал заказ в «Е-доставке» в кредит на 293 рубля

Мужчина благополучно получил покупки и продолжал жить обычной жизнью. Но через пару дней ему позвонили, чтобы сообщить: кредит не одобрен, нужно возместить сумму заказа наличными. И сделать это надо в течение нескольких дней.

— Я предложил сделать перерасчет суммы заказа с учетом скидок, которые были предусмотрены для этих товаров, если бы я платил наличными, а не в кредит. По кредиту все товары шли без скидок. Но ведь кредит я в итоге не получил, так почему наличными должен платить полную сумму? — задается вопросом Андрей.

Позже с читателем связались и предложили оплатить заказ в два этапа.

Вот что ответили в пресс-службе «Е-доставки»:

— Покупатель оформил заказ в кредит на нашем сайте, но произошла техническая ошибка, и данная заявка на получение кредита не поступила в банк. Обнаружили мы это через несколько дней уже после того, как доставили и передали заказ покупателю. Мы повторно отправили заявку в банк на получение кредита, но, к сожалению, заявка не была одобрена. Мы связались с клиентом, чтобы извиниться и объяснить ситуацию, и согласовали с ним оплату данного заказа в 2 этапа. При оформлении кредита все скидки учитываются. Дополнительных скидок в этом заказе предусмотрено не было.

У Дмитрия кредитные отношения с «Е-доставкой» тоже не сложились

До момента попытки оформления кредита у мужчины к сервису доставки претензий не было. Когда появилась тема с кредитом, стало интересно, как эта схема работает. Хотя было не только любопытство, но и расчет: оставалась неделя до зарплаты, то есть деньги уже заканчивались.

После оформления заказа в личном кабинете на следующий день сообщением пришла ссылка для оформления кредита. Далее потребовались действия в межбанковской системе идентификации. Немного ожидания — и отказано.

— Я с высшим образованием, у меня есть недвижимость в собственности, все это указывал в анкете, но кредит на 53 рубля мне почему-то не одобрили, — удивился читатель.

Куплю за свои, подумал Дмитрий, но система решила по-другому. Поменять способ оплаты с кредита на наличные не получилось.

— Ты беспомощен после того, как тебе «зарубили» кредит, и не можешь воспользоваться сервисом на других условиях, пока заказ из системы не удалится. Я дважды звонил в техподдержку, в итоге сказали, что, к сожалению, ничего нельзя сделать, надо ждать, пока система сама не удалит мой заказ.

Дмитрий посчитал это самым странным: не одобрили кредит — значит, нельзя сделать покупку? И почему процедура оформления такая длительная?

Комментарий «Е-доставки»:

— Информация по оформлению кредита с инструкцией находится на нашем сайте. Оформление кредитного договора через межбанковскую систему идентификации (МСИ) онлайн — это общая практика. МСИ работает одинаково для всех банков, и мы не можем со своей стороны влиять на простоту процесса авторизации в ней. Однако отметим, что обычно процедура заполнения данных в МСИ занимает не более 10 минут.

Специалисты также прокомментировали жалобу на невозможность изменить способ оплаты для заказа:

— Технически это происходит так: в случае отказа банка заказ автоматически отменяется.

Поделиться ссылкой: