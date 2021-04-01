Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, 2 апреля, на видеосервисе Voka состоится онлайн-премьера спектакля «Огонь и Лёд». Эта постановка cемейного инклюзив-театра «і» необычна тем, что создана с помощью технологии virtual production, пишет Belmir.by.

Данная технология позволяет объединить виртуальную реальность с живыми людьми и настоящими предметами. Для этого на сцене установлен светодиодный экран, на который выводятся цифровые эффекты и 3D-декорации, созданные компанией BY Movie Production. Так что все места действия выглядят настолько реалистично, будто зритель вместе с актерами и музыкантами перемещается в пространстве.

2 апреля в 19.00 просмотр спектакля будет доступен всем желающим – бесплатно и из любой точки мира на сайте voka.tv или в мобильном приложении Voka. Нужно только пройти авторизацию по номеру телефона.

После онлайн-премьеры 24 апреля на сцене Дворца культуры Минского автомобильного завода состоится офлайн-показ спектакля «Огонь и Лёд».

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