Журналисты склонны к экстремизму

Находящиеся под стражей в СИЗО № 1 журналист Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина поставлены на учет в качестве лиц, склонных к экстремизму, сообщает БелаПАН. Раннее стало известно, что на профилактический учет поставили журналистку «Белсат» Екатерину Бахвалову (Андрееву), пишет TUT.BY

По сведениям БелаПАН, на прошлой неделе Андрея Александрова и Ирину Злобину вызвали «на комиссию» и проинформировали о постановке «на профилактический учет как лиц, склонных к экстремистским и деструктивным действиям».

Теперь с ними будут проводить регулярные беседы уполномоченные для этого сотрудники.

Ранее стало известно, что на подобный учет поставили осужденную журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву, которая в настоящее время содержится в СИЗО Жодино (Минская область). Екатерина и ее коллега Дарья Чульцова были приговорены к двум годам колонии за стрим с «Площади перемен».

Как рассказал муж Екатерины Андреевой Игорь Ильяш, «профилактический учет означает, что теперь она находится на особом контроле у администрации тюрьмы. В частности, на дверях у нее теперь будет висеть коричневая карточка — так помечаются камеры, где есть „склонные к экстремизму“. В самой камере для Кати определено особое место, где она обязана находиться в тот момент, когда заходит надзиратель».

Александров и Злобина были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где он в 2014 — 2018 годах занимал должность заместителя директора.

Журналист и его девушка подозреваются в финансировании протестной деятельности. «Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены фондом By_help.

Александрова обвиняют по частям 1 и 2 статьи 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности). В то же время правозащитники утверждают, что оплата штрафов не является финансированием групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Как пояснил БелаПАН правозащитник Валентин Стефанович, если бы Александров их действительно финансировал, его цели и умысел были бы направлены на то, чтобы платить деньги людям за совершение конкретных действий.

«В данном случае Александров занимался правозащитной благотворительной деятельностью, потому что деньги были собраны людьми для того, чтобы кому-то помогать. Это законная деятельность. В данном случае даже со стороны налоговых органов не могло быть никаких вопросов», — подчеркнул Стефанович.

Он считает предъявленное обвинение неуместным и связывает его с публичной и правозащитной деятельностью Александрова. Также, по словам Стефановича, статья 342, по которой обвиняют Александрова, относится к категории менее тяжких, и для взятия обвиняемого под стражу следствию нужна серьезная мотивировка — что Александров опасен для общества, или что он может воздействовать на свидетелей и потерпевших, или еще что-то. «Как я понимаю, никакой мотивации в данном случае не было», — сказал правозащитник.

Срок заключения Александрова и Злобиной продлен до 12 апреля. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

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