За два месяца внутренний госдолг Беларуси вырос почти на 20%

Пресс-служба Министерства финансов РБ опубликовала доклад о государственных долгах Беларуси. Согласно документу, внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 марта 2021 года составил 18,3 млрд. долларов, а внутренний – 11,7 млрд. рублей.

Минфин РБ отмечает, что с начала года внешний госдолг уменьшился на 0,3 млрд. долларов или 1,4%.

При этом стоит отметить, что внутренний госдолг по состоянию на 1 марта 2021 года вырос на 1,9 млрд. рублей или на 18,9%.

В январе-феврале 2021 года Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 129,2 млн. долларов, включая 114,0 млн. долларов у правительства РФ; 15,2 млн. долларов у Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

На погашение внешнего госдолга в январе-феврале 2021 года было потрачено 386,4 млн. долларов, включая 188,4 млн. долларов – правительству РФ, 186,2 млн. долларов – банкам Китая и 11,8 млн. долларов – МБРР.

Исполнение обязательств по внешнему госдолгу было профинансировано деньгами, привлеченными в рамках внутреннего госдолга.

Общий государственный долг Беларуси на 1 марта 2021 года составил 59,5 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,7 млрд. рублей, или на 2,9%.

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