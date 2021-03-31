Всемирный банк опубликовал информацию об иностранных государствах — должниках Российской Федерации. Среди крупнейших дебиторов — Беларусь, Бангладеш и Венесуэла.

Об этом пишет “Настоящее Время” со ссылкой на РБК.

Согласно материалам банка, в конце 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам, в которые входят либо долги государств, либо долги юридических лиц, гарантированные государствами. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире.

Самым крупным должником России является Беларусь, задолжавшая 8,1 миллиарда долларов на конец 2019 года. В декабре 2020 года Россия предоставила Беларуси еще один кредит на один миллиард долларов.

В списке крупнейших должников также находятся Бангладеш (2,4 миллиарда долларов), Венесуэла (1,8 миллиарда), Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен (почти 1,1 миллиарда), Афганистан (849 миллионов), Сербия (769 миллионов), Украина (606 миллионов), Сирия (525 миллионов).

Африканские страны, помимо Египта, должны России 973 миллиона долларов на конец 2019 года. В список входят Сомали (418 миллионов долларов), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Многие из них брали кредиты у СССР, но у Замбии и Мозамбика уже есть новые.

Некоторые двусторонние долги перед Россией заморожены на одной и той же отметке уже много лет, следует из данных ВБ. Например, долг Афганистана ($849 млн) — с 2009 года, Камбоджи ($458 млн) — с 2007 года, Сирии ($525 млн) — с 2011 года. Судя по этой информации, Сирия перестала обслуживать долг перед Россией после начала в стране гражданской войны, которая до сих пор продолжается.

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