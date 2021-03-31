Американская компания Virgin Galactic 30 марта представила первый космоплан проекта SpaceShip 3, предназначенный для суборбитальных полетов космических туристов. Первый корабль этого проекта получил название VSS Imagine, и в скором времени компания начнет его испытания.

Как пишет N+1, SpaceShip 3 не имеет значительных технических отличий от SpaceShipTwo. Среди нововведений в компании упомянули, что планер нового корабля имеет зеркальное покрытие, которое будет доставлять эстетическое удовольствие и защищать планер от нагрева. Кроме того, бортовое оборудование VSS Imagine выполнено по модульному принципу, что должно облегчить техническое обслуживание и ремонт космоплана.

Компания Virgin Galactic разрабатывает космопланы для коротких суборбитальных полетов уже около 20 лет. Так, прототип космоплана SpaceShipOne совершил первый полет в 2003 году, а корабль SpaceShipTwo (VSS Enterprise) поднялся в воздух в 2010 году, а спустя четыре года разбился во время очередных летных испытаний. В 2018 году космоплан SpaceShipTwo (VSS Unity) достиг высоты 82,7 километра, превысив отметку в 80 километров, которую в Virgin Galactic считают границей космоса. При этом так называемая линия Кармана, которую считают границей космоса ученые, находится на высоте 100 километров.

Компания рассчитывает начать коммерческие полеты в следующем году. Во время таких полетов самолет-носитель будет поднимать космопланы на 15 километров, а после сброса космопланы будут продолжать полет при помощи собственных двигателей и смогут самостоятельно приземляться на космодроме компании.

Корабль SpaceShipTwo рассчитан на перевозку шести пассажиров, а в состав его экипажа входят два пилота. Первый испытательный полет с пассажиром корабль совершил в начале 2019 года. Тогда на борту находилась специалист Virgin Galactic по работе с космическими туристами Бет Мозес.

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