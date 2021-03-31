В Министерстве здравоохранения 30 марта состоялось заседание лечебно-контрольного совета (ЛКС), на котором рассматривалась организация работы в Витебской больнице скорой медицинской помощи.

ЛКС рассмотрел материалы двух проверок, проведенных комиссиями ведомства, а также протоколы клинико-патологоанатомической конференции Витебской области по случаям смерти пациентов в реанимации, сообщает пресс-служба Минздрава. В состав комиссий вошли ведущие эксперты страны.

«ЛКС установил целый ряд недостатков в организации медицинской помощи пациентам в реанимации вышеуказанной больницы, в том числе в организации необходимого обследования и лечения, мониторинга динамики состояния пациентов, оформления медицинских документов, несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима», — отмечается в сообщении Минздрава.

В министерстве также сообщили, что совет установил причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации в работе кислородно-распределительного узла и кратковременного прекращения подачи кислорода в отделении реанимации, выявлено «несоответствие используемого оборудования государственным стандартам».

В Минздраве добавили, что итоги и решение ЛКС будут оформлены и представлены на официальном сайте ведомства после проведения дополнительно назначенной ЛКС независимой клинико-патологоанатомической конференции на республиканском уровне по двум случаям смерти пациентов и ЛКК Витебской области по одному случаю, а также дополнительного предоставления документов по процедуре закупки и порядку использования кислородного оборудования.

Напомним, ранее завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов рассказывал TUT.BY, что в Витебске на конференциях разобрали 8 историй болезни пациентов, которые умерли в хирургическом корпусе 7−8 января и позже.

«У двух пациентов из восьми в истории болезни были записи врача о прекращении подачи кислорода — и у этих двух человек на конференциях выявили причинно-следственную связь с ухудшением их состояния. У остальных пациентов, у кого в картах записей про кислород не было, эту связь не установили», – рассказывал Мартов.

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