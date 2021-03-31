Совет Федерации одобрил закон, разрешающий действующему президенту России Владимиру Путину в случае переизбрания оставаться у власти до 2036 года, передает корреспондент «Росбалта».

Изменения принимаются в развитие обновленной Конституции и уточняют положения, связанные с ограничением на замещение должности президента более двух сроков.

«Не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин РФ, занимавший должность президента РФ два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента РФ должность президента РФ второй срок», — говорится в документе.

Вместе с тем, это ограничение предлагается не распространять на действующего президента.

«Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», — указывается в принятом законопроекте.

Таким образом, действующий президент получает право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в России в 2024 году и в 2030 году. Также устанавливается, что президентом РФ может быть избран гражданин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. При этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него иностранного гражданства решено не распространять на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав России.

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