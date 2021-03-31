Следственный комитет выдвинул обвинения Николаю Дедку

Сегодня, Управление Следственного комитета по городу Минску, опубликовало информацию о возбуждении трех уголовных дел в отношении Николая Дедка.

В Следственном комитете утверждают, что в ходе расследования были получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Также, согласно материалам уголовного дела, Николая Дедка обвиняют в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси при помощи сети Интернет», а это ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это обвинение основывается на том, что Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал Мiкоlа.

И третье уголовное дело в отношении Николая Дедка возбуждено по ч.1 ст.295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Третье обвинение предъявлено на основании обыска, проведенного во время задержания. Тогда были «обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые согласно заключению эксперта являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ», – говорится в заявлении Следственного комитета.

Примененная к обвиняемому ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменилась. Расследование уголовного дела продолжается.

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