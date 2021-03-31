Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала о жизни после инсульта. Своими воспоминаниями она поделилась во время беседы с телеведущей Опрой Уинфри.

По словам Шэрон, после случившегося ей пришлось сделать паузу в карьере и практически перестать появляться на публике на два года. Актриса также рассказала, что ей пришлось заново учиться ходить и говорить, а на полное восстановление ушло семь лет.

Кроме того, тяжелым ударом для Стоун стал развод с ее мужем Филом Бронштейном. По мнению актрисы, он воспользовался ее болезненным состоянием, чтобы отсудить опеку над сыном.

Однако несмотря на все трудности, Стоун смогла продолжить карьеру, завоевала «Оскар» и вырастила двух приемных сыновей.

Шэрон Стоун начала актерскую карьеру в 1980 году. Она получила известность благодаря ролям в фильмах «Казино», «Основной инстинкт», «Женщина-кошка» и многих других.

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