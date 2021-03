На получение Букеровской премии в 2021 году претендуют 13 писателей. Шорт-лист премии объявят 22 апреля, а победителя назовут в начале июня.

29 марта организационный комитет Букеровской премии опубликовал лонг-лист претендентов на одну из наиболее престижных наград в англоязычной литературе.

В список вошли 13 романов:

– “Я живу в трущобах” (I Live in the Slums) Кан Сюэ

– “Ночью вся кровь черная” (At Night All Blood is Black) Дэвид Диоп

– “Грушевое поле” (The Pear Field) Нанв Еквтимишвили

– “Опасность курения в постели” (The Dangers of Smoking in Bed) Марианна Энрикес

– “Когда мы перестаем понимать мир” (When We Cease to Understand the World) Бенджамин Лабатут

– “Идеальная девятка: Эпическая Гикую и Мумби “(The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi) Нгоу ва Тионго

– “Сотрудники” (The Employees) Ольга Равн

– “Летний брат” (Summer Brother) Яап Роббен

– “Учет потерь” (An Inventory of Losses) Джудит Шалански

– “Незначительные детали” (Minor Detail) Адания Шибли

– “Памяти памяти” (In Memory of Memory) Мария Степанова

– “Нищета” (Wretchedness) Анджей Тичи

– “Война бедных”(The War of the Poor) Эрик Вуйя

Шорт-лист премии объявят 22 апреля, а победителя назовут 2 июня.

Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт. Он одержал победу за дебютный роман “Шагги Бейн”.

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2005 года за романы, переведенные на английский язык, вручается Международная Букеровская премия.

