На получение Букеровской премии в 2021 году претендуют 13 писателей. Шорт-лист премии объявят 22 апреля, а победителя назовут в начале июня.
29 марта организационный комитет Букеровской премии опубликовал лонг-лист претендентов на одну из наиболее престижных наград в англоязычной литературе.
В список вошли 13 романов:
– “Я живу в трущобах” (I Live in the Slums) Кан Сюэ
– “Ночью вся кровь черная” (At Night All Blood is Black) Дэвид Диоп
– “Грушевое поле” (The Pear Field) Нанв Еквтимишвили
– “Опасность курения в постели” (The Dangers of Smoking in Bed) Марианна Энрикес
– “Когда мы перестаем понимать мир” (When We Cease to Understand the World) Бенджамин Лабатут
– “Идеальная девятка: Эпическая Гикую и Мумби “(The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi) Нгоу ва Тионго
– “Сотрудники” (The Employees) Ольга Равн
– “Летний брат” (Summer Brother) Яап Роббен
– “Учет потерь” (An Inventory of Losses) Джудит Шалански
– “Незначительные детали” (Minor Detail) Адания Шибли
– “Памяти памяти” (In Memory of Memory) Мария Степанова
– “Нищета” (Wretchedness) Анджей Тичи
– “Война бедных”(The War of the Poor) Эрик Вуйя
Шорт-лист премии объявят 22 апреля, а победителя назовут 2 июня.
Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт. Он одержал победу за дебютный роман “Шагги Бейн”.
Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2005 года за романы, переведенные на английский язык, вручается Международная Букеровская премия.