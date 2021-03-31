Кризис в Беларуси стал одной из тем, которую обсудили в режиме видеоконференции Ангела Меркель, Эмануэль Макрон и Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Германии, по итогам переговоров сообщает, что Германия и Франция считают необходимым инклюзивный диалог и свободные выборы в Беларуси. В пресс-службе Кремля отмечается, что Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

«В контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и свободные выборы», — говорится в сообщении правительства Германии.

В то же время на сайте Кремля указано, что в разговоре с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель при обсуждении обстановки в Беларуси «Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Напомним, что Запад не признал итоги выборов и призвал к проведению новых президентских выборов в Беларуси в присутствии международных наблюдателей.

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