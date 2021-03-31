Генпрокуратура Латвии получила запрос властей Беларуси об экстрадиции оппозиционного политика Валерия Цепкало. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Айга Эйдука, сообщает аналитический портал RuBaltic.

«Запрос об экстрадиции в настоящее время рассматривается», — заявила Эйдука. Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что Рига должна отклонить запрос Минска об экстрадиции Цепкало. Он назвал соответствующее ходатайство «открытой попыткой расправы», его позицию поддержал министр юстиции Янис Борданс.

Беларусь 11 февраля направила в Латвию запрос об экстрадиции Цепкало. Тогда белорусская сторона сообщила, что центральный аппарат Следственного комитета расследует дело в отношении Цепкало — ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса.

Между Беларусью и Латвией в уголовно-правовой сфере действует Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года. Если Цепкало экстрадируют на родину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что политик уехал из страны в июле 2020 года, вскоре после отказа в регистрации на выборах президента. Сперва экс-глава Парка высоких технологий, жил в России, а затем переехал в Украину. Его жена Вероника Цепкало оставалась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской. За день до выборов она также покинула страну. В настоящее время бизнесмен с семьей находится в Латвии.

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