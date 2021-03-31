На совещании 30 марта Лукашенко выступил за сохранение сильной президентской власти, подчеркивая: не для себя, а для следующего лидера. Но куда денется сам Лукашенко?

— Трудно представить, что он согласится на роль банального пенсионера, — пишет политический обозреватель Александр Класковский. — В прошлогоднем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко простодушно признался: «Ну хорошо, вот я не президент, а что делать с утра? Я даже этого не представляю».

И дело не в том, что заняться будет нечем. Просто первый президент слишком прикипел к власти, слишком деятелен, чтобы с олимпийским спокойствием наблюдать, как в стране вершатся важные (или даже неважные) дела. А самое главное — ему нужны гарантии безопасности для себя самого и семьи, гарантии, что система не посыплется.

Так что почти наверняка он захочет сохранить серьезное влияние на страну. Например, заняв, как предполагают многие, должность главы Всебелорусского собрания с особыми полномочиями, прописанными в новой конституции. Станет кем-то вроде белорусского аятоллы.

Но — внимание! — при этом появится новый президент с сильными, как подчеркивалось на совещании 30 марта, полномочиями. Не заискрит ли между этими двумя центрами силы, даже если Лукашенко подберет лояльнейшего преемника?

Во всяком случае, риск такого развития событий, как отмечали уже некоторые аналитики, велик. Потому что у любого второго президента появятся свои интересы, ему придется так или иначе идти на реформы, поскольку страна, мягко говоря, в тупике, и т.д.

Лукашенко сейчас, видимо, напряженно решает, как быть. И баллотироваться еще раз — смертельный номер, и обыкновенным пенсионером становиться рискованно (разве что в Россию уезжать), и внедрять в систему явное архитектурное излишество в виде могущественного Всебелорусского собрания с собою во главе — тоже стремно: а ну как всё посыплется?

Конечно, проще всего было бы не изобретать авторитарный гибрид, а запустить нормальные демократические механизмы. Но это в мировоззрение первого президента никак не вписывается. Плюс, конечно, соображения личной безопасности.

В итоге народ остается в неведении, что ему предложат на референдуме. Но в любом случае очевидно, что лепить новый Основной закон де-факто будет сам Лукашенко.

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