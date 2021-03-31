Италия обвинила в шпионаже двух сотрудников посольства РФ

В Риме органы контрразведки задержали высокопоставленного офицера итальянского флота при передаче секретных сведений офицеру российского посольства, сообщает газета La Repubblica.

Задержание произошло при «обмене документами». Операцию провели после длительного расследования, в котором участвовали Агентство внутренней информации и безопасности Италии, группа спецопераций итальянских карабинеров, представители разведки и штаба обороны страны.

По информации издания, итальянский офицер пошел на сотрудничество и согласился предоставить секретные сведения в обмен на деньги, «вероятно, столкнувшись с серьезными семейными проблемами».

Теперь из Италии высылают двух сотрудников российского посольства из-за скандала со шпионажем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Луиджи Ди Майо.

«Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников, замешанных в серьезном деле. Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны», — говорится в заявлении министра.

В МИД России прокомментировали высылку своих дипломатов из Италии, — сообщает Риа Новости.

«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Италии двух российских дипломатов. Выясняем обстоятельства принятого решения», — говорится в сообщении.

Как пишет CorrieredellaSera, итальянский военнослужащий, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, продавал информацию не только об Италии, но и о НАТО. За передачу документов он должен был получить 5000 евро.

Сейчас капитан фрегата ВМФ, обвиненный в продаже конфиденциальных документов, находится под стражей.

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