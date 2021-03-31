В Беларуси до конца июня продлили государственное регулирование цен на социально значимые товары.

Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

“Постановлением МАРТ от 26 марта 2021 г. № 19 продлено государственное регулирование цен на данные социально значимые товары с 1 апреля по 29 июня текущего года включительно”, – проинформировали в пресс-службе ведомства.

В МАРТ объяснили продление госрегулирования негативным влиянием пандемии на рост мировых цен на продовольствие и сохранением рисков повышения стоимости основных социально значимых товаров.

“Продление ценового регулирования направлено, прежде всего, на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении и обеспечение доступности их для населения”, – заявили в МАРТ.

Предыдущим аналогичным постановлением ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров было введено с 1 января по 31 марта текущего года.

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