В Беларуси готовятся поправки в закон о СМИ, согласно которым журналистов, освещающих несанкционированные акции, планируют приравнять к участникам этих акций.

Об этом заявил председатель общественного объединения “Белая Русь” Геннадий Давыдько изданию «Смартпресс».

“Сейчас в готовящихся изменениях в закон о СМИ, если мероприятие не разрешено по закону, то любой журналист, находящийся там, уже не журналист, а просто гражданин, который участвует в несанкционированном мероприятии. Я считаю это правильно”, – сказал Давыдько.

По его словам, часто мероприятие проводится не для самого мероприятия, а чтобы оно попало в СМИ.

“Что тут комментировать, надо быть лояльными, надо быть законопослушными”, – считает Давыдько.

Он подчеркнул, что “сейчас много одиозных средств массовой коммуникации, которые работают в интернете, у которых миллионные посещения, где постоянно идет непрекращающийся ежесуточный митинг против действующего президента, власти”.

По мнению Давыдько, сейчас “время не такое”. “Мы рассуждаем будто сейчас обычное время, но всем надо понимать, что идет в мире война. Информационная война в своем апогее, один шаг до горячей фазы. И надо уже привыкать жить по военному времени, т.е. отвечать за свое слово, поступок и ответственность другая”, – заявил он.

“Любое СМИ — это уже огневая точка или противника, или союзника. И подавление огневых точек противника, это один из постулатов боевых действий”, – заявил глава общественного объединения “Белая Русь”.

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