В пресс-релизе по итогам годового собрания акционеров банка отмечается, что «Белгазпромбанк» считает основной задачей на этот год возвращение рыночных позиций на уровне начала 2020 года. А в 2022 году должно идти дальнейшее развитие бизнеса в соответствии с темпами экономики страны и показателями денежно-кредитной политики.

Председатель правления «Белгазпромбанка» Надежда Ермакова в своем докладе отметила, что банк в прошлом году работал в стрессовых условиях. В пресс-релизе не говорится об аресте топ-менеджеров финансового учреждения и введении внешнего управления Нацбанком.

«В результате реализации ряда негативных факторов банк столкнулся с резким оттоком средств со счетов клиентов, переходом ключевых клиентов на обслуживание в другие банки и существенным сокращением кредитной поддержки на международном рынке», — отмечается в пресс-релизе.

В итоге основные усилия были сосредоточены на поддержании фактической ликвидности банка, благодаря чему он остался в первой группе системно значимых финансовых учреждений. Отмечается активная работа с дистанционным каналами обслуживания в условиях пандемии, внедрение соответствующих сервисов.

«В итоге, благодаря комплексу организационных, маркетинговых, рекламно-информационных мероприятий к концу года удалось достичь своеобразного равновесного отношению к банку со стороны общества. Так, согласно исследованию знания и предпочтения брендов, доля аудитории, которая обладает спонтанным знанием о бренде «Белгазпромбанк», на протяжении с 2016 по 2020-й демонстрирует неуклонный рост и в 2020 году составила максимум — 33%», — говорится в пресс-релизе.

Акционеры банка в итоге одобрили работу банка, и утвердили отчет правления и новый состав совета директоров.

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